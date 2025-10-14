Министр здравоохранения РФ провел рабочую встречу с главой Удмуртии

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко встретился с главой Удмуртии Александром Бречаловым в Москве, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Главными темами для обсуждения стали реализация нацпроектов в отрасли здравоохранения и меры по увеличению продолжительности жизни в регионе.

На данный момент продолжается капремонт Глазовской межрайонной больницы (ГМБ) с общим финансированием 1,13 млрд руб. Стороны договорились о финансировании отрасли на следующие пять лет. «Это важный объект (ГМБ— "Ъ-Удмуртия"). На 2026-2027 годы средства выделены и подтверждены. Также на пятилетку с 2026-го по 2030 годы нам выделили приличные средства на первичное звено — ремонт поликлиник, больниц, новое оборудование, автотранспорт. В общем, планы хорошие»,— сказал глава республики в Telegram.

Александр Бречалов также поделился с Михаилом Мурашко результатами работы над внедрением диспансеризации в Удмуртии. «Мы уделяем большое внимание диспансеризации – это задача находится на моем личном контроле. За девять месяцев этого года профилактические обследования прошли почти 444 тысячи человек. Это помогло значительно увеличить выявляемость хронических неинфекционных заболеваний»,— резюмировал он.