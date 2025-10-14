В Красноярском крае подготовлен проект бюджета на 2026 год

Правительство Красноярского края 15 октября внесет проект бюджета на 2026 год в законодательное собрание региона. Параметры финансового документа были утверждены на заседании правительства региона, состоявшемся 14 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным официального портала края, доходы бюджета запланированы в размере 449,4 млрд руб., расходы — 524,5 млрд руб. Таким образом, дефицит составит 75,1 млрд руб. Основными источниками его финансирования должны стать остатки средств на начало года и казначейские инфраструктурные кредиты.

«Бюджет развития края на 2026 год сформирован в размере 103 млрд руб., в том числе 45 млрд руб. в рамках перечня строек и объектов. В планах на ближайшие три года строительство, реконструкция и проектирование 119 объектов, самый крупный из них — метротрамвай в Красноярске»,— отмечается в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», 9 октября заксобрание приняло поправки в бюджет 2025 года. Доходы были увеличены на 17,8 млрд руб. до 452,1 млрд руб., расходы, напротив, сокращены на 16,2 млрд руб. до 502,9 млрд руб. Таким образом, дефицит был утвержден в размере 50,8 млрд руб.

Валерий Лавский