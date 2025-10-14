В Перми ограничат движение на двух участках по улице Карпинского

В Перми введут временные ограничения движения транспорта по ул. Карпинского в связи с ее реконструкцией. Как сообщает пресс-служба краевого минтранса, до 26 октября на перекрестке улиц Карпинского, Стахановской и Мира будет закрыта для движения крайняя правая полоса по ул. Стахановской. Причина — устройство дорожной одежды, укладка трамвайных путей и работы по благоустройству территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Также будет действовать временная схема движения для пешеходов на перекрестке улиц Карпинского и Пашийской. Здесь рабочие ведут строительство тепловых сетей, устройство трамвайных путей, тротуаров, а также работы по благоустройству. В минтрансе добавили, что в проект реконструкции улицы входит весь перекресток улиц Стахановской и Карпинского. «Он будет переустраиваться частями для обеспечения проезда транспорта»,— добавили в министерстве.

Основная цель реконструкции — расширение ул. Карпинского на участке от ул. Мира до шоссе Космонавтов для обеспечения прямой транспортной связи Индустриального района с центром города и выхода на ул. Крисанова. Срок окончания реконструкции, включая переустройство путепровода,— апрель 2026 года.

-