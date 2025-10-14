Во Владикавказе подростка подозревают в незаконном обороте наркотиков

Во Владикавказе в отношении 16-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Северной Осетии.

Следствие считает, в октябре 2025 года подозреваемый приобрел у неизвестного наркотики для дальнейшего распространения в столице региона. Однако тайники обнаружили оперативники.

Подросток задержан в качестве подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи устанавливают иных причастных к преступлению лиц.

Константин Соловьев