Посмертной маске Владимира Высоцкого ищут покупателя

Посмертную маску Владимира Высоцкого выставили на торги. Стартовая цена лота — €100 тыс., следует за карточки на сайте аукционного дома Hermitage Fine Art. Бронзовый слепок находился в частной коллекции третьей жены советского артиста Марины Влади. Ее инициалы остались на внутренней стороне изделия. Маска будет продана на аукционе в Монако на следующей неделе.

Покупателям, скорее всего, придется побороться за такую реликвию, считает журналист, автор радиопрограммы «Один Высоцкий» Антон Орехъ: «Тело Высоцкого до похорон находилось в квартире. И Марина Влади, его вдова, пригласила скульптора, который с ее помощью сделал эти отливки. Всего было сделано три копии. Где находятся две из них, неизвестно, как и многое, что касается Высоцкого. В последние годы Влади продает все, что с ним связано. В России есть предприниматель Андрей Гавриловский, построивший в Екатеринбурге даже небоскреб "Высоцкий", в котором находится посвященный поэту и актеру музей. Бизнесмен охотится за такими артефактами и сильно переплачивал за эти предметы. Конечно, это в определенном смысле вещь раритетная, любопытная. Еще у Высоцкого есть стихотворение "Памятник", в котором он написал про расторопных членов семьи, которые снимут с него посмертную маску. Получилось такое пророчество. Поэтому здесь речь и о некотором пересечении с его творчеством. Посмотрим, кто будет приобретателем, уйдет ли маска за такие деньги. Я думаю, что продажа состоится. В последнее время к творчеству Высоцкого наметился новый интерес».

Стоимость лота может вырасти из-за имени владелицы и автора слепка. Его изготовил советский скульптор Юрий Васильев, он же снял слепок левой руки Высоцкого. Маска может заинтересовать не только состоятельных любителей творчества Высоцкого, но и арт-дилеров, отметил генеральный директор группы компаний «Арт Консалтинг» Денис Лукашин: «На аукционном рынке есть отдельное направление — это личные вещи знаменитостей. Также существует провенанс в предметах искусства. Цена может со стартовой взлететь значительно, тем более Высоцкий — один из самых почитаемых артистов советского времени, который находится в очень правильном балансе, можно сказать, вне политики. Потому что его одинаково любят и либералы, и патриоты, поэтому аудитория максимально широкая.

Несомненно, у таких предметов есть инвестиционная ценность. Я больше чем уверен, что через какое-то время, если эту реликвию будут продавать еще раз, то она повысится в цене по той причине, что это уникальная, невосполнимая вещь».

Посмертные маски большинства поэтов и писателей хранятся в учреждениях искусства. Самые большие коллекции — в Третьяковской галерее и Государственном литературном музее. В открытую продажу такие предметы обычно не попадают, говорят участники арт-рынка.

Анжела Гаплевская, Юлия Савина