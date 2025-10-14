Кремль надеется, что США склонят Украину к миру

Российские власти надеются, что под влиянием команды президента США Дональда Трампа Украина проявит готовность к мирному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия готова к мирному решению конфликта, а специальную военную операцию продолжает «за неимением альтернатив».

«Мы надеемся, что, безусловно, влияние Соединенных Штатов и дипломатическое мастерство посланцев президента Трампа поможет подвигнуть украинскую сторону к большей активности и к большей готовности к мирному процессу»,— сказал представитель Кремля.

Дональд Трамп накануне заявил, что первостепенная задача для его администрации в текущих условиях — урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Дмитрий Песков говорил, что в переговорном процессе возникла пауза из-за нежелания Украины вести диалог.

Лусине Баласян