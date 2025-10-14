Трех омичей осудят за поджог на железной дороге и грабеж

2-й Восточный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении трех жителей Омска. Им вменяют в вину грабеж (ч. 2 ст. 161 УК РФ) и кражу (ч. 2 ст. 158 УК РФ), также их подельнику предъявлены обвинения в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, летом 2023 года злоумышленники на территории Омска проникли в частный гаражный бокс и похитили оттуда инструменты, видеорегистратор и прочие вещи на общую сумму свыше 140 тыс. руб. После этого двое из них похитили из магазина продукты на 12 тыс. руб.

В декабре того же года один из омичей, которому на тот момент не исполнилось 18 лет, за денежное вознаграждение по заданию куратора поджег батарейный шкаф на железнодорожных путях между станциями Левобережный и Омск-Северный.

Александра Стрелкова