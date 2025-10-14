На Ставрополье за 2025 год на нацпроекты направили 26 млрд рублей

Власти Ставропольского края израсходовали почти 26 млрд руб. на строительство и ремонт социальных объектов в рамках 41 регионального проекта, реализуемого в 2025 году. Об этом сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из выделенных 25,9 млрд руб. 18,8 млрд руб. составили средства федерального бюджета.

За текущий период в регионе отремонтировали 27 школ, где обучаются более 15 тысяч детей. Дополнительное оборудование получили 439 учебных заведений.

Также в крае открыли четыре модельные библиотеки. Музей-усадьба художника Николая Ярошенко получил новое техническое оснащение.

Кроме того, благоустроили 23 общественные территории. Отремонтировали 20 участков автодорог протяженностью более 71 км и четыре моста.

Вопросы реализации проектов обсуждались на заседании правительства Ставропольского края во вторник. Губернатор Владимир Владимиров поручил ускорить их выполнение.

Тат Гаспарян