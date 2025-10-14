Ресурсники отчитались о штатном начале отопительного сезона в Нижнем Новгороде

Отопительный сезон 2025/26 годов начался в Нижнем Новгороде в штатном режиме. Представителей двух основных теплоснабжающих организаций города заслушали на комиссии думы по городскому хозяйству 14 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

И. о. директора департамента жилья Сергей Самсонов без абсолютных цифр рассказал, что число аварий по сравнению с аналогичный периодом предыдущего года снизилось на 22%. При этом число обращений потребителей выросло на четверть, до 8,5 тыс. Он отметил, что отопительный сезон проходит в «стабильном технологическом режиме».

Все муниципальные котельные включили в этом году на первые сутки отопительного сезона, а не на пятые, как в прошлом году. Ведомственные — на седьмые сутки, а не на десятые.

Технический директор АО «Теплоэнерго» Сергей Прокофьев привел сравнение первых десяти дней текущего сезона и предыдущего: число аварий не изменилось, но снизилась повреждаемость на магистральных сетях и вдвое, с 36 до 18, уменьшилось число повторных аварий. Это представитель предприятия связал с заменой более протяженных участков в случае технологических нарушений. Количество обращений граждан уменьшилось примерно вдвое, до 3,9 тыс.

Он сообщил также о позитивной динамике по запуску теплоносителей от сторонних источников, их запустили на пятый день. Всего у «Теплоэнерго» таких источников 22. Обычно, по словам Сергея Прокофьева, сбоил «Электромаш» из-за долгов по газу, но в этом году запустился без проблем.

Технический директор ООО «ЭН+ Тепло Волга» (обеспечивает теплоснабжение Автозаводского и части Ленинского района) Игорь Шабанов рассказал, что у них число аварий снизилось на 10%, до 54. Жалоб в начале сезона поступало около 140 в день, сейчас в среднем от 30 до 60. Сравнение с предыдущем годом он не привел, но также отметил, что отопительный сезон проходит штатно.

Ирина Швецова