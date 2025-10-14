Предложение долгосрочной аренды квартир в Челябинске выросло на 61%

В сентябре 2025 года предложение аренды жилья на долгий срок в Челябинске выросло на 61% по сравнению с сентябрем 2024-го. На 62% увеличился выбор однокомнатных квартир, на 54% — двухкомнатных, на 50% — трехкомнатных квартир и на 75% — студий, сообщает «Авито Недвижимость».

Интерес горожан к аренде жилья за год увеличился на 7%, особенно в сегменте однокомнатных (+8% к сентябрю 2024-го), трехкомнатных квартир (+35%) и студий (+5%). При этом средняя арендная стоимость снизилась до 27 тыс. руб. в месяц. Сильнее всего снизилась ставка на трехкомнатные квартиры (-14%) и студии (-8%). Как отмечают специалисты «Авито Недвижимости», это связано с сокращением средней площади объектов в Челябинске на 2 кв. м из-за роста доли студий и однокомнатных квартир в структуре предложения.

Виталина Ярховска