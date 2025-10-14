Двух жителей Челябинской области осудили за добычу золота на 414 млн рублей
Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор двум жителям региона, задержанным сотрудниками ФСБ за незаконную добычу золота на сумму более 414 млн руб. Они признаны виновными по ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере). Каждому назначено четыре года лишения свободы в колонии общего со штрафом 500 тыс. руб. сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.
Южноуральцев задержали в октябре 2024 года. По версии следствия, они организовали незаконную добычу самородного золота в нескольких регионах России. Драгоценный металл сбывали в Екатеринбурге. У фигурантов были изъяты золотые самородки и кустарные слитки общей массой более 42 кг стоимостью более 414 млн руб., а также оборудование для добычи золота.
Приговор не вступил в законную силу. Изъятые драгоценные металлы обращены в доход государства.