РБК: Wildberries & Russ покупает долю в почте Узбекистана

Объединенная компания Wildberries & Russ (ООО «РВБ») участвует в приватизации узбекского почтового оператора UzPost («Почта Узбекистана»). Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников издания, «сделка готовилась уже какое-то время». Он добавил, что «у российского маркетплейса обширные планы в Узбекистане».

На прошлой неделе «Газета.uz» сообщила со ссылкой на источники, что покупателем государственной доли в национальном операторе выступает российский маркетплейс. Какой — не уточнялось. Источники Spot.uz заявляли, что покупателем может стать «один из северных маркетплейсов».

По данным «Газета.uz», перед сделкой уставной капитал UzPost был увеличен почти на 40% за счет передачи зданий 50 почтовых отделений на общую сумму более 500 млн руб. Рыночная капитализация оператора оценивается почти в 2 млрд рублей.

Власти Узбекистана и Wildberries & Russ информацию о сделке пока не комментировали.