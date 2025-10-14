Сотрудника райадминистрации в Башкирии оштрафовали за долгий ответ матери участника СВО

Прокуратура Федоровского района выявила нарушения в работе администрации при рассмотрении обращений граждан, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным ведомства, в июне мать участника специальной военной операции попросила помочь устранить недостатки при ремонте дома, проведенного по господдержке.

Обращение не было рассмотрено вовремя. Ответ был дан спустя два месяца, после вмешательства надзорного ведомства, отметили в прокуратуре.

Начальника профильного подразделения администрации оштрафовали на 5 тыс. руб. за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ). В адрес его руководителя было внесено представление.

Олег Вахитов