Чиновники из Самары стали единственными в ПФО, закупившими Apple в 2025 году

Самарское муниципальное предприятие «Единый информационно-расчетный центр» (МП «ЕИРЦ») закупило ноутбук Apple MacBook Air 15 M4 с 24 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителем в цвете Starlight за 149,6 тыс. руб. Сделка прошла через единственного поставщика, что объяснили экономическими и производственными причинами, а также срочной необходимостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным сайта госзакупок, бюджетная организация из Самары стала единственной в Приволжском федеральном округе, кому понадобилась техника Apple в 2025 году. В ряде магазинов электроники и бытовой техники данный ноутбук можно приобрести дешевле, чем это сделали в МП «ЕИРЦ». В муниципальном предприятии не смогли оперативно ответить на вопрос «Ъ», почему решено было отказаться от менее дорогих аналогов.

МП г.о. Самара «ЕИРЦ» специализируется на создании условий для качественного обслуживания населения, проживающего на территории Самарской области по начислению и оплате потребляемых жилищно-коммунальных услуг, ведения учета и регистрации граждан.

Андрей Сазонов