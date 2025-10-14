С бывшего главы сельсовета в Башкирии взыскали 4,5 млн рублей

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании 4,5 млн руб. с бывшего главы администрации Николаевского сельсовета. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, нарушения со стороны экс-главы сельсовета выявила прокуратура Уфимского района. Как установило ведомство, перед назначением на должность он переоформил свою организацию на знакомого, но продолжал ее фактическое управление.

В декларации не был указан доход более 4,5 млн руб., что стало основанием для обращения прокуратуры в суд. Также выяснилось, что для получения прибыли глава сельсовета заключал контракты с фирмой без конкурсных процедур, что ограничивало доступ другим участникам.

Олег Вахитов