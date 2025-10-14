В Джакарте запретят торговать мясом кошек и собак

Губернатор столицы Индонезии Джакарты пообещал выпустить постановление, запрещающее продавать мясо собак и кошек. Как пояснил Прамоно Анунг Вибово, решение было принято в ходе встречи с организацией «Индонезия без мяса собак» (DMFI). Об этом сообщает индонезийское агентство Antara.

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Чиновник выразил надежду, что эта инициатива будет поддержана законодательными органами Джакарты, а также станет примером для других регионов Индонезии. Соответствующее постановление должно быть готово в течение месяца. Документ станет частью мер профилактики распространения бешенства в столичном регионе.

По данным организации «Индонезия без мяса собак», с 2013 года в Джакарту поставляется ежемесячно около 9 тыс. собак на мясо. Большая часть поставок идет из Западной Явы и Бали. Широкая кампания за запрет продаж и потребления мяса кошек и собак в Индонезии ведется организацией в 2017 года, тогда же активистам удалось добиться запрета торговли таким мясом на Бали. С тех пор инициативу поддержали многие города страны.

Алена Миклашевская