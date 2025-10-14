Зарубежные СМИ: Передадут ли США ракеты Tomahawk Украине?

Дональд Трамп встретится в Владимиром Зеленским 17 октября в Белом доме. Темой обсуждения, в частности, станет вопрос передачи Киеву ракет Tomahawk. Американский лидер подтвердил журналистам договоренность о беседе. Как сообщили в офисе украинского президента, делегация во главе с премьером страны Юлией Свириденко уже направилась в США. Ранее в своем Telegram-канале Зеленский рассказал о двух телефонных разговорах с Трампом: они обсудили ПВО, энергетику, ракеты типа Tomahawk и усиление дальнобойности ВСУ. На личной встрече президентов беседа будет строиться вокруг этих тем, сообщает NBC News. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / File Photo / File Photo / Reuters Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / File Photo / File Photo / Reuters

Поставки ракет Tomahawk на Украину, пусть и потенциальные, NBC News называет новым уровнем поддержки. Эти ракеты намного мощнее, чем ATACMS, и могут поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс. км, включая Москву. За последний год Киев уже несколько раз поднимал эту тему в разговоре с Вашингтоном.

Для Дональда Трампа этот шаг, который он совсем не исключает, — способ давления на Владимира Путина. Американский президент отметил, что, если боевые действия не прекратятся, США рассматривают возможность отправки Киеву ракет. Впрочем, технически это не будет прямая передача вооружения объясняет Reuters. Tomahawk приобретут страны НАТО и лишь потом направят их Украине.

Но, как замечает ABC News, Киев не располагает необходимыми пусковыми установками для этих ракет, обычно они стартуют с кораблей и подводных лодок. И возникает вопрос, как фактически будет выглядеть их использование. Ранее в интервью Axios Владимир Зеленский уверял, что потенциальные удары ракетами Tomahawk не затронут гражданские, а только военные и энергетические объекты. Владимир Путин ранее отмечал, что применение ВСУ этих ракет невозможно без прямого американского участия, и это приведет к ухудшению отношений Москвы и Вашингтона. Как передает Axios, это только мотивирует Владимира Зеленского. Американская администрация хочет прекращения конфликта, но и обеспокоена перспективой эскалации отношений с Москвой. К тому же, в США довольно ограниченные запасы такого вооружения, а на их пополнение уходят месяцы.

Как добавляет Financial Times, недавно у Вашингтона было чуть больше 4 тыс. таких ракет, а на Украину они могут поставить «лишь несколько, от 20 до 50». Прежде Дональд Трамп был категорически против использования ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Теперь же его риторика несколько изменилась, а разочарование во Владимире Путине привело к тому, что он всерьез раздумывает об этих поставках, отмечает Associated Press.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".