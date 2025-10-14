В прошлом году в Саратовской области более 300 человек оформили сельскую ипотеку

В Саратовской области решили возобновить выдачу ипотечных кредитов по сельской ипотеке. Об этом в облдуме рассказал представитель регионального филиала «Россельхозбанка» Владислав Белоусов.

На заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Владислав Белоусов сообщил, что жители региона снова могут получить сельскую ипотеку по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Условия такие: ставка — до 3%. Максимальная сумма кредита — до 6 млн руб., срок — до 25 лет. Первоначальный взнос — 30%.

Кредит можно получить на покупку жилого дома, участка земли со строительством дома, квартиры в новостройке в доме до пяти этажей от застройщика.

Кредит могут взять работники агропромышленного комплекса, сотрудники организаций министерства сельского хозяйства России, федерального агентства по рыболовству, федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Также кредит доступен работникам социальной сферы, образования, органам местного самоуправления, которые работают в сельской местности, участникам специальной военной операции, их супругам или вдовам.

Отвечая на вопросы депутатов, Белоусов сказал, что для сельской ипотеки не важно, как далеко населенный пункт находится от города. Обязательное условие — численность населения не больше 30 тыс. человек.

«Данная программа очень хорошо себя зарекомендовала для сельских жителей, — ответил сотрудник банка. — В прошлом году было выдано более 300 кредитов на сумму порядка 12.5 млрд руб. На сегодняшний день, в течение недели, заявки приняты на сумму свыше 100 млн. Они ожидают своих решений».

Татьяна Смирнова