Выездной менеджер ПСБ поможет предпринимателям Ярославской области открыть счет для бизнеса

Банк ПСБ расширяет спектр предоставляемых услуг, внедряя удобный и современный сервис «выездной менеджер» для предпринимателей Ярославля и Ярославской области. Такой подход ПСБ к клиентскому обслуживанию направлен на повышение доступности финансовых продуктов, позволяет упростить взаимодействие между владельцами бизнеса и банком и дает возможность предпринимателям заниматься развитием компании, не отвлекаясь на операционные вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

Выездной менеджер банка ПСБ — это персональный консультант, который берет на себя широкий спектр задач, — от открытия расчетного счета и подбора оптимального тарифного плана до консультаций по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, современным инструментам для управления финансами. Клиенту достаточно согласовать удобное время и место встречи в Ярославской области, чтобы получить полный спектр услуг, сравнимый с посещением центрального отделения банка. Это удобно для бизнеса любого масштаба, особенно для стартапов и компаний, не имеющих возможности выделить сотрудника для решения банковских вопросов.

«Доступность, скорость и удобство — это важные факторы для малого и среднего бизнеса, где оперативность всех процессов имеет ключевое значение. Бизнесу нужен не просто банк, а надежный партнер, который предлагает, помимо финансирования, технологичные инструменты и качественный сервис для эффективного управления компанией. Услуга «выездной менеджер ПСБ» создана для того, чтобы предприниматели могли сосредоточиться на бизнес-целях, делегировав организационные задачи персональному консультанту. Такой индивидуальный подход позволяет нам выстраивать долгосрочные и доверительные отношения с клиентами и способствует развитию бизнеса ярославских предпринимателей. В итоге ПСБ не просто открывает клиентам расчетные счета, а становится надежным партнером в их успехе»,— отметила Мария Холодок, руководитель по агентским продажам Ярославского филиала ПСБ.

