В Красноярске ограничили точечную застройку

Красноярский горсовет принял изменения в Правила землепользования и застройки краевого центра. Документ установил минимальный размер площади земельного участка, который может быть использован под проект комплексного развития территории (КРТ). Инициатива была разработана при взаимодействии с прокуратурой Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Теперь площадь каждой новой КРТ в городе должна быть не менее 5 гектаров. «Это блокирует действия застройщиков по возведению одной «свечки» в существующем квартале и позволит создавать микрорайоны под ключ в едином архитектурном облике с развитой социальной инфраструктурой»,— отметили в прокуратуре Красноярского края.

Это нововведение завершает нормативное оформление градостроительной политики Красноярска. Ранее власти города установили запрет на точечную застройку, уменьшили коэффициент интенсивности жилой застройки для земельных участков, строительство на которых осуществляется без механизма КРТ.

Отмечается, что изменения в законодательстве не затронут комплексы, на которые к моменту принятия нововведений застройщикам уже выданы разрешения на строительство.

В настоящее время в Красноярске заключено 24 договора о КРТ, из них 13 — по инициативе правообладателей. Речь идет о строительстве шести школ, 29 детских садов, четырех спортивных объектов, двух скверов, трех библиотек, детской музыкальной школы, а также благоустройстве территорий, дорог и парковок.

Михаил Кичанов