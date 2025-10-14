Представители «Единой России» возглавили все комиссии гордумы Ижевска
Депутаты гордумы Ижевска восьмого созыва избрали председателей шести постоянных комиссий. Это произошло на первой сессии муниципального парламента сегодня, 14 октября, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».
Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ
Комиссию по бюджету и финансам возглавил исполнительный директор «Комос групп» («Единая Россия») Кирилл Чечин. Он был председателем этой группы в седьмом созыве.
Председателем комиссии по экономической политике, промышленности и предпринимательству стал заместитель генерального директора по общим вопросам Ижевского радиозавода Степан Богуцкий («Единая Россия»). В прошлом созыве являлся членом этой группы.
Директора удмуртского филиала «Т Плюс» Ярослава Балобанова («Единая Россия») переизбрали председателем комиссии по вопросам ЖКХ и развитию городской инфраструктуры.
Комиссией по социальной политике и делам ветеранов будет руководить директор «Сибири» Бахруз Гумбатов («Единая Россия»). В седьмом созыве — председатель этой группы, в шестом — заместитель председателя.
Председателем комиссии по местному самоуправлению, информационной политике, общественной безопасности и правопорядку избрали генерального продюсера телеканала «СТС-Ижевск», технического директора «Авторемзавода» Альфреда Зиннатуллина («Единая Россия», является депутатом с 2002 года).
Комиссией по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства, экологии и реализации нацпроектов будет управлять инициатор программы «Территория детства», заместитель директора группы компаний «Элми» Марина Нужина («Единая Россия»).