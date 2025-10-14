В Лысьве могут снести здание бывшего профучилища

Здание бывшего профессионального училища №6 в Лысьве могут снести. Это произойдет после того, как с него снимут статус объекта культурного наследия. Об этом сообщает телеграм-канал Искра LSV.

О планах снять со здания статус объекта культурного наследия заявил глава Лысьвы Александр Пермяков. «Площадка ликвидная, она была бы интересна представителям промышленности или торговли», — отметил господин Пермяков.

Здание профессионального училища №6 было построено в 1932 году в стиле конструктивизма. В 2013 году училище прекратило учебную деятельность. В настоящее время здание заброшено и находится в аварийном состоянии.