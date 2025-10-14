Завтра в Башкирии ожидаются сильные дожди

По данным Башгидромета, завтра, 15 октября, в Башкирии будет облачно. Ночью ожидаются дожди, местами сильные, а днем — слабые или умеренные, за исключением западных районов, где осадков не предвидится.

Ветер ожидается юго-восточный, южный со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 °C, а днем — от +8 до +13 °C.

На дорогах возможно ухудшение видимости: в дождь она сократится до 1-2 км, а в тумане — до 500 м.

В Уфе ожидается облачная погода. Дождь, ночью местами сильный. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6,+8 °C, днем +9,+11 °C.

