Нижегородским ветеранам СВО предоставят льготы для ведения бизнеса

Минсоцполитики Нижегородской области инициировало поправки к региональному закону о развитии социального предпринимательства, документ опубликован для общественных обсуждений. Власти предложили приравнять участников СВО, зарегистрированных как предприниматели, к категории социального бизнеса. Это позволит им пользоваться льготами по налогам для соцпредприятий в размере 1% и 5% по упрощенной схеме налогообложения.

Опрос в рамках обучения участников спецоперации бизнесу по программе «СВОё дело» показал, что из 106 слушателей предпринимателями планируют стать 20 человек, отмечается в пояснительной записке к проекту закона. Все они рассчитывают на льготные налоговые ставки.

Одновременно инициатива поможет повысить занятость среди ветеранов СВО и обеспеченность льготных категорий граждан необходимыми товарами и услугами, добавили в министерстве. По итогам публичных обсуждений и антикоррупционной экспертизы законопроект внесут на рассмотрение регионального парламента.

Владимир Зубарев