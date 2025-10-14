В Башкирии учредили День национального танца

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление о праздновании Дня национального танца. Ежегодно его будут отмечать 21 октября.

Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации республики, праздник учрежден «в целях сохранения и развития национальной культуры народов Республики Башкортостан».

Правительству Башкирии поручено «обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий» празднования Дня национального танца, а администрациям городов и районов региона рекомендовано «проводить мероприятия, направленные на популяризацию национальных танцев».

Олег Вахитов