«Когда Трамп потеряет интерес к Ближнему Востоку?»

Окончание войны в Газе: реакция мировых СМИ

Объявленное Израилем и «Хамасом» окончание войны в Газе — главное событие, обсуждаемое мировыми медиа. Эксперты особенно указывают на то, что успех мирного процесса будет во многом зависеть от личной вовлеченности в него президента Дональда Трампа.

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

The Washington Post (Вашингтон, США)

День после войны наступил

Говоря о регионе, где в последние десятилетия у Соединенных Штатов было мало дипломатических успехов, президент вполне справедливо может заявлять о поколенческих достижениях. В то же время — это лишь первая фаза процесса, который будет очень сложным. Приведет ли эта глава к устойчивому миру, зависит от сохранения личной вовлеченности в этот процесс Трампа и роли Америки как главного гаранта мирной сделки.

The Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль)

Что будет происходить после завершения войны между Израилем и «Хамасом»?

Даже после подписания соглашения Нетаньяху по-прежнему воспринимается значительной частью арабского мира как разрушитель Газы, из-за чего арабским лидерам трудно находиться рядом с ним. Это не означает, что мы не увидим встреч с арабскими и мусульманскими лидерами или новых соглашений по нормализации, но это точно не будет чем-то простым. Но с другой стороны, есть Трамп, который уже доказал, что никто не может сказать ему «нет».

L'Orient Le Jour (Бейрут, Ливан)

Геноцид ни за что

Можно понять тех, кто настаивает вопреки почти 80 годам палестинских и арабских неудач, что вооруженная борьба — единственный путь добиться цели. Можно понять и тех, кто считает 7 октября логичным ответом на десятилетия страдания и унижений. Но нельзя понять и простить тех, кто сегодня кричит о победе посреди развалин и пепла, после того как завел все население в пропасть. В нормальном мире «Хамас» не вызывал бы восхищения, а его судили бы за государственную измену в отношении собственного народа. Но, как «Хезболла» и ее иранский спонсор, «Хамас» всегда найдет ретивые души или полезных идиотов, чтобы защищать себя и дальше перед лицом абсурда и вопреки реальности.

Der Spiegel (Гамбург, Германия)

Когда Трамп потеряет интерес к Ближнему Востоку?

Многое будет зависеть от того, как долго Дональд Трамп готов возиться с неизбежными придирками на пути к устойчивому миру. Никто не требует внимания на период 3 тыс. лет. Но, к сожалению, не исключено, что президент потеряет интерес к этому уже через несколько дней и будет искать какую-то новую глобальную проблему, которую он не только захочет решить, но решит в два счета, как никому до него не удавалось. Точно уж не Байдену и не Обаме. Простите, мы отвлекаемся от темы. Видимо, это заразно.

Однако даже больше, чем от капризного Трампа, устойчивость мира, который так помпезно был провозглашен вчера, будет зависеть от двух сторон, которые даже не подписали пресловутое соглашение, хотя оно в первую очередь затрагивает именно их: израильского правительства и террористической организации «Хамас».

The Hindu (Ченнай, Индия)

Пауза, а не мир

Пробуждение внимания международного сообщества к палестинскому вопросу — позитивный шаг. Но вопрос в том, смогут ли эти обсуждения сблизить позиции Израиля и Палестины, приведя к прочному миру. «Хамас» вряд ли согласится с требованиями самороспуска, особенно после двух лет войны с израильскими войсками. Однако на него можно оказать давление, чтобы он передал власть в Газе палестинской администрации при поддержке международных организаций, в то время как Израиль необходимо убедить уйти. Чтобы надежды господина Трампа на прочный мир воплотились, ему следует действовать как независимому посреднику, а не как покровителю одной страны, и признать безопасность Израиля и стремление палестинцев к самоопределению.

Подготовила Алена Миклашевская

Фотогалерея

Возвращение заложников из сектора Газа

Автомобили Красного креста, везущие заложников

Автомобили Красного креста, везущие заложников

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Палестинские боевики

Палестинские боевики

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Баннер с благодарностью президенту США Дональду Трампу за помощь в урегулировании конфликта в Газе

Баннер с благодарностью президенту США Дональду Трампу за помощь в урегулировании конфликта в Газе

Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

Плакаты с фотографиями заложников

Плакаты с фотографиями заложников

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Машина Красного креста с заложниками

Машина Красного креста с заложниками

Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters

Люди встречают заложников на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве (Израиль)

Люди встречают заложников на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве (Израиль)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Плакат с изображением президентов США Дональда Трампа и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на египетском курорте Шарм-эль-Шейх

Плакат с изображением президентов США Дональда Трампа и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на египетском курорте Шарм-эль-Шейх

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Люди держат израильский флаг на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве

Люди держат израильский флаг на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Палестинцы около автомобиля Красного креста

Палестинцы около автомобиля Красного креста

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Освобожденный израильский заложник Алон Охель

Освобожденный израильский заложник Алон Охель

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Семья освобожденного израильского заложника Эйтана Авраама Мора

Семья освобожденного израильского заложника Эйтана Авраама Мора

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Освобожденные израильские заложники, близнецы Гали и Зив Берман

Освобожденные израильские заложники, близнецы Гали и Зив Берман

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Баннер с газетными вырезками на «Площади заложников» в Тель-Авиве

Баннер с газетными вырезками на «Площади заложников» в Тель-Авиве

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израильский вертолет около границы страны

Израильский вертолет около границы страны

Фото: Amir Cohen / Reuters

