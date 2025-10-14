Объявленное Израилем и «Хамасом» окончание войны в Газе — главное событие, обсуждаемое мировыми медиа. Эксперты особенно указывают на то, что успех мирного процесса будет во многом зависеть от личной вовлеченности в него президента Дональда Трампа.

День после войны наступил

Говоря о регионе, где в последние десятилетия у Соединенных Штатов было мало дипломатических успехов, президент вполне справедливо может заявлять о поколенческих достижениях. В то же время — это лишь первая фаза процесса, который будет очень сложным. Приведет ли эта глава к устойчивому миру, зависит от сохранения личной вовлеченности в этот процесс Трампа и роли Америки как главного гаранта мирной сделки.

Что будет происходить после завершения войны между Израилем и «Хамасом»?

Даже после подписания соглашения Нетаньяху по-прежнему воспринимается значительной частью арабского мира как разрушитель Газы, из-за чего арабским лидерам трудно находиться рядом с ним. Это не означает, что мы не увидим встреч с арабскими и мусульманскими лидерами или новых соглашений по нормализации, но это точно не будет чем-то простым. Но с другой стороны, есть Трамп, который уже доказал, что никто не может сказать ему «нет».

Геноцид ни за что

Можно понять тех, кто настаивает вопреки почти 80 годам палестинских и арабских неудач, что вооруженная борьба — единственный путь добиться цели. Можно понять и тех, кто считает 7 октября логичным ответом на десятилетия страдания и унижений. Но нельзя понять и простить тех, кто сегодня кричит о победе посреди развалин и пепла, после того как завел все население в пропасть. В нормальном мире «Хамас» не вызывал бы восхищения, а его судили бы за государственную измену в отношении собственного народа. Но, как «Хезболла» и ее иранский спонсор, «Хамас» всегда найдет ретивые души или полезных идиотов, чтобы защищать себя и дальше перед лицом абсурда и вопреки реальности.

Когда Трамп потеряет интерес к Ближнему Востоку?

Многое будет зависеть от того, как долго Дональд Трамп готов возиться с неизбежными придирками на пути к устойчивому миру. Никто не требует внимания на период 3 тыс. лет. Но, к сожалению, не исключено, что президент потеряет интерес к этому уже через несколько дней и будет искать какую-то новую глобальную проблему, которую он не только захочет решить, но решит в два счета, как никому до него не удавалось. Точно уж не Байдену и не Обаме. Простите, мы отвлекаемся от темы. Видимо, это заразно.

Однако даже больше, чем от капризного Трампа, устойчивость мира, который так помпезно был провозглашен вчера, будет зависеть от двух сторон, которые даже не подписали пресловутое соглашение, хотя оно в первую очередь затрагивает именно их: израильского правительства и террористической организации «Хамас».

Пауза, а не мир

Пробуждение внимания международного сообщества к палестинскому вопросу — позитивный шаг. Но вопрос в том, смогут ли эти обсуждения сблизить позиции Израиля и Палестины, приведя к прочному миру. «Хамас» вряд ли согласится с требованиями самороспуска, особенно после двух лет войны с израильскими войсками. Однако на него можно оказать давление, чтобы он передал власть в Газе палестинской администрации при поддержке международных организаций, в то время как Израиль необходимо убедить уйти. Чтобы надежды господина Трампа на прочный мир воплотились, ему следует действовать как независимому посреднику, а не как покровителю одной страны, и признать безопасность Израиля и стремление палестинцев к самоопределению.

Подготовила Алена Миклашевская