Путин созвонился с Токаевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и предстоящий визит господина Токаева в Москву.

«Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества, последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах»,— сообщил Кремль.

Касым-Жомарт Токаев прибудет в Россию 12 ноября. Об этом он сообщил на полях второго саммита «Россия — Центральная Азия» 9 октября, который посетил и Владимир Путин. Казахстанский лидер отмечал, что «несмотря на беспрецедентные геополитические потрясения», Россия остается союзником и стратегическим партнером Казахстана.

Лусине Баласян