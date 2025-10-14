Главу ярославской компании подозревают в уклонении от налогов

СУ СК РФ по Ярославской области возбудило уголовное дело в отношении гендиректора коммерческой организации по ч. 2 ст.199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов). Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК РФ по Ярославской области Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Следствие считает, что с 2020 по 2023 год гендиректор компании, которая занимается оптовой торговлей листовым стеклом, включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Таким образом, он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 125 млн руб.

Следователи провели обыски, изъяли необходимую документацию и начали изучать финансовую отчетность. Машина подозреваемого и товарно-материальные ценности компании арестованы.

Алла Чижова