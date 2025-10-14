В пользу саратовского подростка взыскали 70 тыс. за нападение собаки

В Советском районе Саратовской области суд по иску прокуратуры взыскал в пользу укушенного собакой подростка компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проверка показала, что бродячая собака набросилась на подростка и укусила его 16 июля этого года на ул. Рабочая в селе Розовое. Несовершеннолетний получил телесные повреждения и испытал моральные страдания.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд взыскать с органа местного самоуправления в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда. Суд взыскал 70 тыс. руб.

Павел Фролов