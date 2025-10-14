Гарик Харламов открыл собственное ивент-агентство

Актер Гарик Харламов основал агентство маркетинговых и ивент-услуг полного цикла, сообщил РБК представитель артиста. По его словам, «Зона комфорта» ориентирована как на масштабные корпоративы, так и на частные мероприятия. Концепцию работы агентства сам господин Харламов описал как приятные события, которые «не выжимают тебя как лимон».

В 2020 году вышел сериал «Зона комфорта» с Гариком Харламовым в главной роли. В нем рассказывается история незадачливого предпринимателя из Мурманска, попавшего в норвежскую тюрьму.