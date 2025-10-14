Суд признал порочащими высказывания Лебедева и иноагента Дудя о Мизулиной

Мосгорсуд утвердил решение Лефортовского суда, частично удовлетворившего иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом). Госпожа Мизулина настаивала, что они своими высказываниями порочат ее «честь, достоинство и деловую репутацию».

«Решение Лефортовского районного суда города Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы Лебедева и Дудя (признан иноагентом) — без удовлетворения»,— постановила судебная коллегия (цитата по ТАСС).

Поводом для иска было интервью господина Лебедева, размещенное на YouTube-канале журналиста в августе 2024 года. В ходе него дизайнер заявил, что возглавляемая госпожой Мизулиной организация занимается «инфотерроризмом». Та в ответ сказала, что Лига потребует «возмещения морального вреда» на сумму 10 млн руб.

