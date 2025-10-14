ТК «Нафтатранс плюс» ведет переговоры о продаже сети АЗС в Новосибирске

ООО «Топливная компания "Нафтатранс плюс"», которая в этом году допустила дефолты по всем пяти выпускам биржевых облигаций, намерена в 2026 году реализовать сеть АЗС NAFTA24 и нефтебазу в Новосибирске. Об этом сегодня в прямом эфире с инвесторами на площадке организатора размещения выпусков — ИК «Юнисервис Капитал» — рассказал гендиректор компании Игорь Головня.

«Ведем переговоры с нефтяными компаниями. Сделка принесет от 1,4 до 1,8 млрд руб. Это позволит нам погасить около половины наших долговых обязательств перед владельцами облигаций и банками»,— отметил руководитель ТК «Нафтатранс плюс». Сеть NAFTA24 включает 11 АЗС. Емкость нефтебазы компании — 7,8 тыс. куб. м.

Накануне эмитент опубликовал на сайте раскрытия корпоративной информации план реструктуризации задолженности перед владельцами облигаций. Он предполагает выплату купонных доходов, начиная с февраля 2026 года, серию амортизационных выплат согласно графику и полное погашение всех облигаций в декабре 2030 года.

Как заявил в ходе прямого эфира Игорь Головня, компания намерена сосредоточить усилия на развитии транспортной логистики в сфере перевозки опасных грузов и пищевых наливных продуктов. Сейчас ее парк включает около 500 автоцистерн.

По данным ИК «Юнисервис Капитал», в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ТК «Нафтатранс плюс» на общую сумму 1,23 млрд руб. Последний по времени облигационный заем серии БО-07 на 250 млн руб. компания привлекла в марте этого года.

ООО «ТК "Нафтатранс плюс"» специализируется на продаже и доставке нефтепродуктов (дизельное топливо, бензин, керосин, нефть и др.). Компания зарегистрирована в Новосибирске в 2007 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее единственный собственник — Игорь Головня. В 2024 году выручка организации составила 10,1 млрд руб. (-10%), чистая прибыль — 87,7 млн руб. (-51%).

Михаил Кичанов