В Орске глава отдела опеки обвиняется в гибели младенца из неблагополучной семьи

В Октябрьском районном суде Орска начался процесс по уголовному делу начальника отдела опеки и попечительства. Она обвиняется в халатности, повлекшей смерть человека (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В августе 2024 года в квартире дома на улице Короленко обнаружили мертвую четырехмесячную девочку. По версии следствия, мать, раздраженная плачем дочери, несколько раз ударила ее по голове, и ребенок погиб. Убийцу задержали, в отношении нее возбудили дело. В итоге суд отправил мать погибшего ребенка на принудительное психиатрическое лечение.

Следствие пришло к выводу, что преступление было совершено по вине начальницы отдела опеки: она не учла условия жизни семьи и не оценила поведение родителей. На первом заседании по делу чиновница не признала своей вины. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Георгий Портнов