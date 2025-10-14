Власти четырех территорий пожаловались в челябинское УФАС на подорожание бензина

Администрации четырех муниципалитетов Челябинской области направили обращения в региональное управление ФАС России в связи с резким ростом стоимости бензина. Это власти Карталинского, Брединского и Нязепетровского районов, а также Озерска, сообщили „Ъ-Южный Урал“ в Челябинском УФАС.

По данным газеты «Карталинская новь», на некоторых автозаправках в районе цена бензина марки АИ-95 достигала 81,2 руб. за литр.

Челябинское УФАС проводит проверку по обращениям. Направлены запросы о причинах изменения стоимости бензина в адрес автозаправочных сетей: ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», «Газпромнефть-Региональные продажи», «Регион», «Башнефть-Розница», «Топливный синдикат» (Tamic Energy) и других.

«В случае выявления необоснованного роста цен служба примет меры антимонопольного реагирования»,— сообщает ведомство.

В Челябинском УФАС отмечают, что ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении «Газпром ГНП продажи», в связи с тем, что в мае-июне компания снизила объемы продаж бензинов на бирже: АИ-92 на 74%, АИ-95 — на 50%.

На территории Челябинской области дефицита топлива не наблюдается, сообщают в региональном управлении ФАС.