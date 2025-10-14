В Самарской области объем рынка фитнес-индустрии превысил 1 млрд рублей

В Самарской области в 2024 году суммарный доход компаний, ведущих деятельность в сфере фитнеса, достиг 1,1 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2023 году объем регионального рынка фитнес-индустрии был на 27% меньше — 895 млн руб. Число игроков рынка в 2024 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 20% — до 110 компаний.

«Рост числа компаний и увеличение их совокупного дохода показывает, что спрос на качественные услуги в сфере здорового образа жизни остается стабильно высоким. Мы видим, что индустрия переходит от этапа становления к этапу качественного роста, а значит — открывает предпринимателям перспективы для инвестиций и развития»,— говорит руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития региона Лариса Названова.

В целом по России численность малых и средних предприятий в сфере фитнес-индустрии достигла 6,5 тыс. В 2024 году таких компаний было 5,6 тыс.

Сабрина Самедова