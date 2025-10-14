Многокаратные перспективы

В Архангельской области нашли алмаз, входящий в топ-5 самых крупных из обнаруженных в России. Вес камня — 340 карат, и по размеру он сопоставим с колодой игральных карт. В сообщении компании-производителя сказано, что найденный экземпляр отличают исключительная чистота и высокая прозрачность. Таким характеристиками могут похвастаться лишь 2% алмазов. Сколько может стоить уникальная находка? И какой будет ее судьба? Выяснял Станислав Крючков.

Помимо того, что камень, а имени у него еще нет, стал самым крупным за всю историю месторождения вблизи Белого моря и алмазодобычи на территории Европы, он еще имеет и удачную форму для последующей огранки. Здесь же, под Архангельском, полгода назад нашли вдвое меньший, но тоже рекордный камень. И потенциал есть — кимберлитовая трубка здесь разрабатывается лишь с середины девяностых. Пока судить даже о приблизительной стоимости находки рано, признается геммолог, специалист по алмазам и бриллиантам Вячеслав Манукьян: «Это гигантский камень. Такие экземпляры стоят на уровне картин известных живописцев. Продавец может назвать любую цену и ждать, когда найдется покупатель. На такой алмаз цена может расти по экспоненте. Конечно, его надо огранять и смотреть на сканере, нет ли там трещин, пилить его и делать из него, возможно, несколько камней. Потому что в таких случаях алмазы огранялись в бриллианты: интереснее-то он, когда игра света. Вот тогда начинается самое интересное».

Строго говоря, из российских экземпляров первенство у архангельского алмаза, без сомнения, забирает лишь найденный в мае на якутском прииске «Маят» кристалл в 468 карат. У него янтарный оттенок и громкое имя «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Самый близкий по размерам к нынешнему — найденный в 1980-м «XXVI съезд КПСС» в 342 карата. Это такая отечественная традиция нейминга — имя дается после огранки, обращает внимание эксперт по стратегическому маркетингу портала «Экспо-ювелир» Виктор Субботин. По его словам, чтобы алмаз заиграл, есть набор характерных форм: «Это классические варианты — круг, овал, капля, сердце. В приоритете — сохранение большего объема, затем уже идет работа с остатками. При этом принято давать имена в честь исторических событий и праздников».

Есть и менее пафосная традиция — некоторые камни носят шуточные названия. Например, «Малыш» или «Спаситель России». Но это камень из кинематографа середины девяностых. Тогда, кстати, трудящиеся Якутии вручили президенту Борису Ельцину алмаз «Свободная Россия», который уступает архангельскому 100 карат. Между тем право преимущественного выкупа драгоценных камней принадлежит государству, говорит исполнительный директор «Гильдии ювелиров» Владимир Збойков: «Если они ювелирного качества, то приобретает государство и помещает в Гохран. Второй вариант — компания оставляет его у себя. И третий — реализует этот камень, скажем, условно, через Дубай или Индию. Понятно, что ориентиры такого аукциона будут сильно страдать по сравнению с тем, что было бы, если бы не действовал санкционный режим».

Дать даже примерную оценку сейчас невозможно, но алмаз, несомненно, имеет инвестиционную ценность, продолжает Владимир Збойков: «Такие камни в ювелирных изделиях не используются. Это инвестиционный актив. Будет подбираться наиболее финансово выгодный вариант».

В настоящий момент крупнейшим найденным алмазом считается «Куллинан». Камень в 3106 карат обнаружили 120 лет назад в Южной Африке. Он разделен на 9 больших и 96 мелких частей. Самый крупный бриллиант из этого созвездия имеет массу 530 карат и считается бесценным. Хотя условные страховые оценки — $0,5 млрд.

