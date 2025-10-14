Ульяновск вышел на девятое место по темпам роста зарплаты в крупнейших городах

В рейтинге ста крупнейших городов России Ульяновск вышел на девятое место по темпам роста средней заработной платы. Это следует из данных, собранных аналитиками агентства «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно опубликованной таблице рейтинга российских городов по уровню зарплат в 2025 году (данные по первому полугодию), по росту средней чистой зарплаты в первом полугодии 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года Ульяновск занимает девятое место (рост — 19,7%). Лидером рейтинга по этому параметру является Одинцово Московской области (22,4%), а замыкает рейтинг Саранск (1%). Самара по этому показателю находится на 63 месте (13%), Оренбург — на 76 месте (11,7%).

В то же время по чистой средней зарплате Ульяновск оказался в рейтинге на 76 позиции (67,2 тыс. руб.), Оренбург — на 69 строчке (71,5 тыс. руб.), Самара — на 50 месте (75,8 тыс. руб.). Лидирует по этому показателю Анадырь (196,7 тыс. руб.), на второй строчке — Москва (174,1 тыс. руб.). Замыкает рейтинг по этому показателю Грозный (49,2 тыс. руб.).

По соотношению чистой средней зарплаты к стоимости фиксированного потребительского набора (покупательной способности населения или уровню жизни) Ульяновск вышел на 70 место из ста крупнейших городов (2,97), Оренбург на 56 месте (3,21), Самара занимает 41 позицию (3,41). Лидером рейтинга по этому показателю является Новый Уренгой (5,86), замыкает рейтинг Нальчик (2,16). Москва (4,78) занимает пятую строчку.

Накануне, в понедельник, губернатор Ульяновской области Алексей русских, докладывая президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Ульяновской области, отмечал, что в 2021 году средняя зарплата в регионе «составляла 36 тыс. руб., на сегодняшний день — уже 65 тыс. руб.», и темп роста рост зарплаты (22%), что «опережает среднероссийский уровень». Губернатор отметил, что в регионе «с тремя тысячами промышленных предприятий заключены договоры» по обязательному повышению зарплаты, «каждый год их актуализируют».

Сергей Титов, Ульяновск