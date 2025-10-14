На форуме «Финополис-2025» Газпромбанк продемонстрировал прототипы смарт-контрактов в цифровых рублях, которые тестируются в рамках проходящего в настоящее время пилота цифрового рубля относительно системы капитального ремонта для граждан и бизнеса.

Цифровой рубль традиционно стал одной из основных тем для обсуждения на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис», организатором которого является Банк России. На стенде Газпромбанка была представлена технология создания смарт-контрактов в цифровых рублях. В рамках прототипа клиенты (граждане) в мобильном приложении Газпромбанка могли создать смарт-контракт для осуществления взноса на капитальный ремонт. При поступлении начисления взноса на капремонт из государственной системы платеж проводится автоматически в установленную дату.

Газпромбанк также продемонстрировал смарт-контракты на автоматическое пополнение счета цифрового рубля: по заданным условиям деньги автоматически переводятся с текущего счета на счет цифрового рубля клиента. Это поможет избежать проблемы нехватки средств на счете цифрового рубля.

Для бизнеса в системе «ГПБ Бизнес-Онлайн» был реализован прототип смарт-контракта на оплату работ подрядчику по капитальному ремонту. В смарт-контракт можно запрограммировать условия о реализации авансового и основного платежей при наступлении заранее определенных условий.

«Использование цифрового рубля в рамках системы капитального ремонта позволит оптимизировать и автоматизировать процессы, а также повысить прозрачность движения средств. Сейчас цифровой рубль находится на этапе пилотирования, а его массовое внедрение ожидается с сентября 2026 года»,— прокомментировала лидер стрима «государственные проекты» Газпромбанка Людмила Зайцева.

АО «Газпромбанк»