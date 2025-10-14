Котяков: семейную налоговую выплату получат более 7 млн работающих родителей

Семейную налоговую выплату в 2026 году получат около 7,3 млн работающих родителей с двумя и более детьми. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает «Интерфакс».

Господин Котяков отметил, что в семьях, которые получат поддержку, растут около 11 млн детей. В бюджете на эту меру предусмотрено около 119 млрд руб. Выплата будет произведена однократно по итогам года и составит 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Получателями станут семьи, у которых среднедушевой доход ниже 1,5 региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у родителей отсутствуют долги по алиментам. Дополнительной поддержкой, по предварительным расчетам, будут охвачены более 4 млн семей.

Для оформления выплаты в основном будет достаточно подать одно электронное заявление через портал Госуслуг. Альтернативные варианты подачи — лично в отделение Соцфонда или МФЦ по месту регистрации или фактического проживания. Заявления за 2025 год можно будет подать с 1 июня по 1 октября 2026-го.