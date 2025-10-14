Глава СКР заинтересовался жалобой челябинцев на отсутствие отопления в домах

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке обращения челябинцев, пожаловавшихся на отключенное отопление в многоквартирных домах. О ее результатах отчитается исполняющий обязанности руководителя регионального управления СКР Константин Правосудов, сообщает пресс-служба ведомства.

Видеообращение челябинцев было размещено в СМИ. Они заявили, что несмотря на старт отопительного сезона, три многоквартирных дома остаются без тепла. Из-за этого температурный режим в квартирах не соответствует нормативам, а в помещениях из-за сырости появляется плесень. Жалобы челябинцев в различные инстанции не помогли.

В управлении СКР по Челябинской области организовали процессуальную проверку.

Ранее в СМИ было опубликовано видеообращение с жалобой на отсутствие тепла от жителей многоквартирных домов в Металлургическом районе, расположенных по улице Пети Калмыкова.

Ольга Воробьева