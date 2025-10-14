Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Техника дорожных служб Казани готова к зимнему сезону на 82%

К зимнему сезону полностью подготовлено 82% парка техники дорожных служб Казани, включая комбинированные машины, тракторы и пескоразбрасыватели. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С 15 октября дорожные службы Казани начинают работу в зимнем режиме. На улицах города начнет работать 577 единиц спецтехники на площади более 20 млн кв.м улично-дорожной сети.

Переоборудование машин началось в конце сентября и продолжается до сих пор. В этом году автопарк пополнился за счет республиканского бюджета: муниципальные предприятия получили восемь новых вакуумных коммунальных машин, а сами предприятия закупили еще шестнадцать единиц техники, включая тракторы МТЗ, снегопогрузчики и пескоразбрасыватели.

Анна Кайдалова