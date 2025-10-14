Главе СКР доложат по делу о нарушении прав девочки-инвалида из Балакова

И.о. руководителя саратовского следственного управления Иван Михайлин в соответствии с поручением главы СК РФ Александра Бастрыкина доложит о результатах расследования уголовного дела в связи с обращением о нарушении прав ребенка-инвалида на качественное медицинское обеспечение в Балакове. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее жительница Балакова в обращении к господину Бастрыкину рассказала о нарушении прав ее 10-летней дочери-инвалида на качественное медицинское обеспечение. С ее слов, с января этого года ребенку не выдают жизненно необходимое высокобелковое питание.

Также выяснилось, что в течение нескольких месяцев врачи детской поликлиники затягивали процесс направления девочки на медико-социальную экспертизу. Из-за этого несовершеннолетняя на днях лишилась льготного статуса. Мать неоднократно обращалась в различные инстанции, но безрезультатно.

Павел Фролов