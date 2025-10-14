Дональд Трамп ставит новые мирные цели

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским для дальнейшего поиска путей урегулирования украинского конфликта. Президент Украины попытается убедить Трампа пойти по пути принуждения России к миру через эскалацию конфликта с помощью поставок Киеву американских дальнобойных ракет. Однако, судя по последним высказываниям главы Белого дома, окрыленного успехом своей ближневосточной миссии, его главная цель на данном этапе — возобновление переговорного процесса по Украине.

О готовности принять президента Зеленского в Белом доме в ближайшую пятницу, 17 октября, президент Трамп заявил в ходе общения с журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон после завершения «Саммита мира» в Шарм-эш-Шейхе. «Думаю, да»,— кратко ответил Трамп на вопрос, состоится ли его встреча с Зеленским 17 октября. При этом он оставил без ответа еще один вопрос — о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk.

В тот же день о целях своей предстоящей поездки в США рассказал на брифинге в Киеве и президент Зеленский. «Я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту США»,— заявил Зеленский.

Отвечая на вопрос о поставках Tomahawk для Украины — наиболее обсуждаемой темы последних дней, Зеленский заметил, что «о количестве и возможности их передачи Украине говорить рано».

«Я поделился с Трампом нашим видением, некоторые вещи не для телефонного разговора, поэтому встретимся»,— уклончиво ответил он, упомянув два своих последних телефонных разговора с Трампом, которые он провел в минувшие выходные.

В ходе визита в Вашингтон Зеленский также намерен встретиться с главами компаний американского ВПК и членами обеих палат Конгресса США. Главными темами обсуждения в американской столице он назвал усиление ПВО Украины и возможности нанесения дальнобойных ударов по России.

Возросшую активность Зеленского на американском направлении прокомментировал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. «Зеленский звонил президенту США Дональду Трампу дважды за два дня, потратив почти столько же энергии, сколько когда-то агитируя за красноречивую Камалу Харрис и называя Джей Ди Вэнса "слишком радикальным" перед выборами в США»,— написал он в социальной сети Х.

Немалую ставку на переговоры в Вашингтоне, судя по всему, делает и Дональд Трамп, к которому после достижения «исторических» мирных договоренностей по Газе быстро возвращается интерес к решению главной задачи его миротворчества — завершению конфликта на Украине.

Перед своим блицвизитом на Ближний Восток, который он нанес 13 октября, Дональд Трамп за игрой в гольф рассказал своей внучке Кай Трамп о том, что он по-прежнему надеется добиться урегулирования конфликта на Украине. «Мы проделали большую работу. Я остановил семь войн. И, надеюсь, мы сможем убедить Путина и Зеленского перестать убивать всех подряд»,— заявил Трамп. По его словам, даже во время игры он размышляет о внешней политике. «Я не думаю о гольфе. Я думаю о других вопросах, таких как Россия, Китай»,— добавил американский лидер.

Тему украинского урегулирования президент США развил в своем выступлении в Кнессете Израиля в понедельник, 13 октября, утром, неожиданно уделив ей значительное внимание и раскрыв некоторые неизвестные подробности контактов с Россией. «Я думал, что все будет легко. Я думал, будет чертовски проще, чем сделать то, что мы только что успешно сделали с Израилем»,— признался глава Белого дома.

Назвав своего присутствовавшего в зале заседаний Кнессета спецпосланника Стивена Уиткоффа «замечательным переговорщиком», Трамп в присутствии израильских депутатов обратился к нему с призывом после успеха в ближневосточном урегулировании сосредоточить главное внимание на украинском конфликте. «Если ты не против, Стив, то давай в первую очередь сфокусируемся на России»,— неожиданно заявил Трамп.

Более того, уйдя от темы Ближнего Востока, президент США вдруг стал рассказывать, как до этого шли переговоры с Россией. «Как вы знаете, Стив работает над российско-украинским конфликтом. Я организовал для него встречу с Путиным, думая, что это будет встреча на 15–20 минут. У Стива не было представления о России, и он не так много знал о политике. Но у него было то качество, которое я искал»,— сообщил Трамп.

«Я позвонил и сказал: "Стив уже закончил встречу?" На тот момент прошло полчаса. Мне сказали, что, нет, он еще там. Я перезвонил через час, сказал, чтобы передали трубку Стиву. Но мне сказали, что он все еще с Путиным,— по словам Трампа, он позвонил еще через час, но Уиткофф все еще проводил переговоры.— И только через пять часов он вышел. Я спросил: "Да о чем же вы говорили в течение пяти часов?" Уиткофф ответил, что на переговорах он обсудил "много интересных аспектов"».

Порыв откровения президента Трампа в израильском парламенте и его акцент на роли Уиткоффа как «великолепного переговорщика и великолепного человека», которого «любят по эту сторону и любят по ту сторону», судя по всему, стали свидетельством его неутраченного интереса к диалогу с Россией.

Уже возвращаясь в Вашингтон, на борту президентского самолета, президент Трамп продолжил тему украинского урегулирования, высказавшись за возвращение посреднических усилий на время отошедшего в тень президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Эрдоган может. Его уважает Россия. Не могу сказать об Украине. Но его уважает Путин, и Эрдоган — мой друг»,— заявил журналистам президент Трамп.

Весьма символично, что новые декларации Трампа в пользу возобновления мирного процесса прозвучали накануне его встречи с Зеленским, который не скрывает того, что летит в Вашингтон с другой целью — просить о поставках оружия, включая ракеты Tomahawk, и об усилении давления на Москву.

Для того чтобы добиться расположения американского лидера, еще до объявления решения Нобелевского комитета о премии мира Зеленский призвал наградить этой премией президента Трампа.

«Зеленский пытается мухлевать с Трампом, полагая, что раз прошло с Байденом, то и тут прокатит. Но Трамп не Байден»,— прокомментировала игру украинского лидера газете «Комсомольска правда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, требовать «все больше оружия и ожидать помощи в прекращении огня можно только в состоянии помутненного сознания».

Анализируя сложившуюся накануне переговоров в Вашингтоне коллизию вокруг вопросов украинского урегулирования и новых оружейных поставок Киеву, мировые СМИ обращают внимание на то, что президент Трамп рассчитывает использовать тему возможных поставок Tomahawk Киеву в политических целях. А именно для перезапуска переговорного процесса под угрозой новой эскалации. «Президент Трамп намерен поставить Tomahawk лишь в очень ограниченном количестве и в качестве рычага давления, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров с Зеленским»,— отмечает испанская газета Мundo со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

В свою очередь, отвечая на вопрос “Ъ”, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил дождаться заявлений по итогам встречи Трампа и Зеленского и посмотреть на ее результаты. Так представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что возможной темой обсуждения станет поставка Киеву американских ракет Tomahawk.

