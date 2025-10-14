Защитник «Локо-76» дисквалифицирован

Защитник молодежки «Локо-76» Михаил Туманов дисквалифицирован на один матч. Об этом сообщили в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).

Фото: Локо-76

12 октября «Локо-76» обыграл на выезде команду «Красноярские рыси». В ходе матча 17-летний защитник столкнулся с игроком соперника. Ярославца сразу удалили за удар коленом и грубость. Позже эпизод рассмотрел спортивно-дисциплинарный комитет.

«На основании предоставленных материалов принято решение наложить на защитника команды "Локо-76" Михаила Туманова наказание по п.1.6.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента МХЛ (удар соперника коленом), подвергнуть его денежному штрафу и дисквалификации на 1 матч»,— говорится в сообщении МХЛ.

Алла Чижова