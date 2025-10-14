В Челябинской области подержанные машины подешевели в среднем на 1,2% за месяц

В сентябре в Челябинской области средняя цена автомобиля с пробегом упала до 1,4 млн руб., или на 1,2% по сравнению с августом, сообщает пресс-служба «Авто.ру Оценка».

Самое заметное снижение средней стоимости в регионе отмечено у марки Lifan Solano (-10,8%; до 296 тыс. руб.). Также в тройку наиболее подешевевших моделей вошли BMW 3-Series (-9,8%; до 3,8 млн руб.) и Honda Stepwgn (-6,6%; до почти 2 млн руб.).

В целом по стране в сентябре, по оценкам платформы, средняя стоимость подержанного автомобиля опустилась до уровня конца 2023 года. Цена китайских машин с пробегом составила 2,1 млн руб. В группе европейских, японских и корейских брендов цена снизилась до 2,3 млн руб. Что касается российских марок, стоимость в среднем упала до 690 тыс. руб.

Виталина Ярховска