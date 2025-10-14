На пост главы Кунашакского округа претендуют четыре кандидата

На конкурс по отбору кандидатур на должность главы Кунашакского округа подали документы четыре человека, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Заявления от желающих принимали с 29 сентября по 10 октября. В конкурсе будут принимать участие действующий глава Рамиль Вакилов, начальница отдела архитектуры и градостроительства администрации района Флорида Хабибуллина, председатель совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Даян Иштимиров и председатель контрольно-ревизионной комиссии района Венера Юсупова.

Претендентов, прошедших проверку документов, зарегистрируют в качестве кандидатов на должность главы 10 ноября. На следующий день пройдет основной конкурс, по итогам которого комиссия представит не менее двух кандидатур в собрание депутатов. Изберут нового главу на заседании собрания 26 ноября.

Виталина Ярховска