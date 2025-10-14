ЦБ подозревает две компании из Башкирии в нелегальной деятельности

Центробанк добавил в список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке две компании из Башкирии, сообщает РБК Уфа. В перечень вошли уфимский кредитный кооператив «Инвест Капитал Плюс» и кооператив «Ай» из Месягутово Дуванского района.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Всего в списке ЦБ 69 организаций из Башкирии, семь из которых добавлены в этом году. Ранее в перечень внесли микрокредитную компанию «Ваши добрые деньги» из Уфы, «Финанс Ломбард» из Стерлитамака и «Бриллиант» из Нефтекамска, но впоследствии их исключили.

Олег Вахитов