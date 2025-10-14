За парковку на газонах и граффити жители Ярославля заплатят 64 млн рублей

В Ярославле общая сумма штрафов, наложенных административными комиссиями за девять месяцев 2025 года, составила 64 млн руб., составлено 9,3 тыс. протоколов. Об этом на открытом совещании в мэрии сообщил начальник управления контроля в сфере ЖКХ Сергей Пенкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

По данным на 30 сентября сумма оплаченных штрафов составляет 35 млн руб. Как отметил господин Пенкин, процент взыскания за три квартала 2025 года составил 65%.

«К наиболее распространенным видам относятся ненадлежащее содержание фасадов зданий, строений и сооружений, размещение объявлений, рекламы, размещение транспортных средств на газонах»,— рассказал начальник управления.