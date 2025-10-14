Саратовский подросток пойдет под суд за участие в деятельности терорганизации

В Саратове суд рассмотрит в отношении 16-летнего местного жителя уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, фигурант через мессенджер связался с представителями запрещенной в России террористической организации. Ему выдали инструкции по вступлению в нее. Подросток передавал информацию, представляющую угрозу безопасности РФ.

Сотрудники регионального УФСБ пресекли противоправные действия несовершеннолетнего. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом.

Павел Фролов