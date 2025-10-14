ФСБ задержала уроженца Закавказья за хищение 5 млн рублей у жителя Удмуртии

36-летнего уроженца одной из Закавказских республик задержали по подозрению в хищении 5 млн руб. у местного жителя, сообщили в МВД по Удмуртии. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ по республике.

Подозреваемый проживает в Ижевске. Как указали в силовом ведомстве, задержанный является «активным члена этнической организованной преступной группы». На него заведено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ст. 159 УК).

Сейчас он помещен в изолятор временного содержания. По статье грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.